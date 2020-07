Estudantes cearenses têm até esta sexta-feira para se inscrever no Prouni

Os estudantes interessados em concorrer a uma das vagas do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta sexta-feira (17) para se inscrever. Ao todo são cerca de 170 mil bolsas oferecidas pelo programa. Para se inscrever, basta preencher o formulário de cadastro no portal do aluno.

Prouni

O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para instituições de ensino superior da rede privada. Segundo o Ministério da Educação, essa edição do programa beneficiará 167.780 alunos que ingressarão no ensino superior. O programa dispõe de 60.551 bolsas integrais e 07.229 bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso selecionado.

Podem participar aqueles que fizeram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançaram no mínimo 450 pontos. Os interessados nas bolsas não podem ter recebido nota zero na redação.