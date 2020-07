Fique atento: prazo para estudantes aprovados no Sisu se matricularem acaba nesta semana

Os estudantes cearenses aprovados no Sistema de Seleção Unificada deste ano já foram convocados e devem realizar a matrícula até esta terça-feira (21). As matrículas são de responsabilidade das instituições, ou seja, o candidato selecionado deverá conferir junto à instituição de ensino em que foi aprovado as informações sobre a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial e em qual horário será permitida a realização dos procedimentos.

O prazo de cadastro na lista de espera também está aberto e termina na terça-feira. Podem se inscrever apenas aqueles que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso escolhidas na inscrição. O candidato apto poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida em sua inscrição.

A convocação dos inscritos na lista de espera é feita pelas instituições de ensino, a partir do dia 24 de julho.