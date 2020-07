Fique atento: prazo para solicitar auxílio emergencial termina nesta quinta-feira

O auxílio emergencial virou a principal fonte de renda de 65 milhões de brasileiros na pandemia do novo coronavírus, mas a procura pelo benefício continua grande em todos os cantos do país. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), cerca de 52 mil brasileiros cadastram-se todos os dias no site e no aplicativo do auxílio emergencial para tentar entrar na lista de contemplados pela ajuda de R$ 600. Porém, o prazo para solicitar o benefício acaba nesta quinta-feira (02), e depois disso, não é mais possível solicitar a ajuda financeira.

Segundo a lei que criou o auxílio emergencial, os brasileiros tinham 90 dias para se cadastrar no programa. Trabalhadores informais, contribuintes individuais da Previdência Social, desempregados e os Microempreendedores Individuais podem fazer a solicitação do auxílio no site ou aplicativo da Caixa.

Para ter direito ao benefício o cidadão deve ser maior de 18 anos, ou mãe com menos de 18, e cumprir requisitos como pertencer a família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), que não esteja recebendo benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa Família, esteja desempregado.