Fique atento: segunda parcela do IPVA vence nesta terça-feira

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores deste ano vence nesta terça-feira. O pagamento pode ser efetuado mesmo sem a quitação da primeira parcela ou de débitos anteriores. Esta é a segunda do total de cinco parcelas, com vencimentos nos dias 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho.

Cerca de 2 milhões e 290 mil veículos serão tributados neste ano no Ceará, com previsão de arrecadação de mais de R$ 1 bilhão. Em janeiro, cerca de 510 mil proprietários optaram pela cota única com desconto de 5%. É importante lembrar que caso o pagamento não seja efetuado no prazo, haverá multa de 0,15% ao dia.

Para imprimir o boleto, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda do Estado. O pagamento pode ser feito normalmente nos bancos Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú, nas casas lotéricas e na rede de farmácias Pague Menos.