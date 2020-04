Fique em casa e acompanhe o “Alerta Geral” para esclarecer dúvidas sobre aposentadoria e benefícios previdenciários

Mesmo com a pandemia do coronavírus (COVID-19), você não pode deixar de acompanhar mais uma edição do Jornal Alerta Geral – Especial Caminhos para Aposentadoria.



Neste sábado (4), a partir das 7h da manhã, milhares de ouvintes e internautas terão suas dúvidas esclarecidas na área da previdência social pelo jornalista Luzenor de Oliveira e o advogado Rafael Castelo Branco.



Quem está na Grande Fortaleza pode nos acompanhar pelas Rádios FM 104.3 e FM 107.5 e, no Interior do Estado, pelas 33 emissoras que é transmitido o Especial sobre Caminhos da Aposentadoria. A transmissão é feita, ainda, pelas redes sociais do Ceará Agora. Após ser veiculado, o conteúdo fica disponível na Internet.

Além disso, as perguntas e dúvidas dos ouvintes podem ser enviadas pelo Whatssap (085) 99273.4353.

Acompanhe as redes sociais

Instagram: Ceará Agora

Facebook: Ceará Agora

Youtube: Ceará Agora

Twitter: Ceará Agora

Alerta Geral, com informações sobre benefícios previdenciários, é sua companhia!