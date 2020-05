“Fique em Casa”: plataforma online que divulga comércios tem mais 1.400 estabelecimentos cadastrados

Mais de 1.400 estabelecimentos comerciais já foram cadastrados na plataforma “Fique no Lar”, desenvolvida pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE). A ideia é estimular as vendas online, ajudar comerciantes e, assim, reduzir os impactos econômicos causados pela Covid-19.

Além de facilitar a divulgação de pequenos e grandes negócios, tanto formais como informais, a plataforma disponibiliza a população em geral uma forma fácil e rápida de encontrar os estabelecimentos que estão em funcionamento.

O Governo do Ceará, através da secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), está apoiando o serviço que atua junto a vários setores de atividades comerciais. A plataforma funciona desde o início da pandemia e já foi adotada por estabelecimentos de 190 cidades do Brasil.

*Com informações do Governo do Estado