FiqueEmCasa: Dragão do Mar celebra 21 anos com programação online de debates

No último dia 28 de abril de 1999, foi inaugurado o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) e com ele uma nova forma de pensar e fazer cultura no Ceará. Ao longo desses 21 anos, além de um dos principais cartões-postais da Capital cearense, o Dragão se consolidou como um dos mais importantes espaços dedicados ao fomento e à difusão da arte e da cultura no estado. Atualmente fechado para evitar a disseminação do novo coronavírus, o CDMAC segue promovendo conteúdos de arte e cultura nas redes sociais. Em comemoração ao aniversário, lançou, ontem, campanha online para o resgate de memórias, a partir de depoimentos de artistas, gestores, produtores culturais e do público que já passou pelo Dragão, bem como realiza uma programação online com debates, videoaula e show.

Abrindo uma série de reflexões sobre diferentes temas, a partir de debates no YouTube, nesta quinta-feira (30), às 20h, os curadores Pedro Azevedo, Duarte Dias e os distribuidores Daniel Queiroz (Embaúba Filmes – MG) e Talita Arruda (Vitrine filmes – SP) falarão sobre “Exibição e Distribuição de Cinema em Tempos de Pandemia”, em transmissão ao vivo no sítio. Na sexta-feira (1 de maio), a partir das 15h, a gerente do Museu de Arte Contemporânea Cecília Bedê fala sobre “Plano Museológico do MAC”, fala que será seguida de videoaula sobre o tema, ministrada pelo museólogo Michel Platini.

Além dos debates, no sábado (2), a partir das 17h, o canal do Dragão do Mar exibirá também um programa inédito com Os Transacionais. Gravado pela produtora Bunker ArtLab, o projeto denominado “Pillbox” tem cerca de 1 hora de duração e traz apresentação musical da banda Os Transacionais, além de um bate-papo sobre a trajetória do grupo, conduzido pelo músico e amigo Adriano Bastos.

Sobre os convidados

Pedro Azevedo

Mestrando em Estudos de Arte pela Universidade do Porto, com especialização em curadoria, museologia e crítica de arte, Pedro Azevedo é bacharel em Cinema e Audiovisual pela Universidade de Fortaleza e atua como curador do Cinema do Dragão desde 2013, onde já programou diversas mostras e festivais. Enquanto crítico, já colaborou com o Jornal O Povo nas coberturas dos festivais de Berlim e Cannes, além de ser membro da diretoria da Associação brasileira de críticos de cinema (Abraccine), por onde já integrou júris em festivais nacionais, foi autor no livro Documentário brasileiro: 100 filmes essenciais e atualmente coordena o projeto de difusão Sessão Abraccine. Também ministrou oficinas de crítica e curadoria para os cursos de cinema da Unifor, da Porto Iracema das Artes e foi roteirista/apresentador do TVCine Dragão, programa de debates exibido pela TV Ceará entre 2015 e 2017. Recentemente, atuou como curador convidado do SESC 24 de Maio na mostra “À Nordeste – Cinema de Reinvenção”, parte da programação integrada da exposição “À Nordeste”, em São Paulo.

Duarte Dias

Cineasta, roteirista, fotógrafo e compositor cearense, Duarte Dias é um artista premiado em festivais de música e de cinema no Brasil e no exterior. Ocupando a cadeira de n° 36 da Academia Cearense de Cinema, é o idealizador e diretor geral do FestFilmes – Festival do Audiovisual Luso Afro Brasileiro. Exerce, desde 2015, as funções de programador e curador do cinema do Cineteatro São Luiz e de Assessor de Política Cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Talita Arruda

Atua nas áreas de curadoria, distribuição, programação e exibição de filmes nacionais há dez anos. Trabalhou na aquisição de conteúdos na agregadora Synapse Brasil, coordenou o Porta Curtas e esteve à frente do “A Vida é Curta!”, programa semanal exibido pelo Canal Curta!. Desde 2016, coordena a Sessão Vitrine e atua como gerente de lançamentos na Vitrine Filmes.

Cecília Bedê

Curadora e pesquisadora em Artes Visuais, mestre em Comunicação e Semiótica, na linha de pesquisa Processos de Criação nas mídias, e especialista em Arte, Crítica e Curadoria pela PUC/SP. Graduada em Artes Visuais pela FGF/CE, tem experiências profissionais nas áreas da arte-educação, gerenciamento de acervos, produção, curadoria de exposições e no campo editorial das artes visuais.

Michel Platini Fernandes

Museólogo, historiador e Professor do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe. Trabalhou no MAC Dragão no período de 2004 a 2007, onde desempenhou as funções de Educador, Assistente de Direção e Coordenador do Setor de Documentação e Conservação de Acervos.

Os Transacionais

Grupo musical consagrado no Ceará pelo repertório de “Carnaval Retrô Brasileiro”, com sucessos carnavalescos de diferentes décadas e regiões do Brasil. Parceiro do Dragão do Mar na realização do “Chão da Praça”, bloco de pré-carnaval.

Serviço

Programação online de comemoração dos 21 anos do Dragão do Mar

30/04 (quinta), às 20h

Live “Exibição e Distribuição de Cinema em Tempos de Pandemia”, com Pedro Azevedo, Duarte Dias, Daniel Queiroz (Embaúba Filmes-MG) e Talita Arruda (Vitrine filmes- SP)

01/05 (sexta), às 15h

Live Plano Museológico do MAC, com Cecília Bedê (MAC), e videoaula de Michel Platini

02/05 (sábado), às 17h

Exibição de show e entrevista com Os Transacionais

Toda a programação é gratuita e livre, podendo ser conferida no canal do Dragão do Mar no YouTube (www.youtube.com/dragaodomarcentro)