FiqueEmCasa:Dragão do Mar lança programa inédito sobre grupo Roda de Bamba neste sábado

Neste sábado (16), a partir das 17h, o canal do Dragão do Mar no YouTube exibirá mais um programa inédito, desta vez com o grupo Roda de Bamba. Gravado pela produtora Bunker ArtLab, o programa tem cerca de uma hora de duração e traz apresentação musical e um bate-papo sobre a trajetória da banda, conduzido pelo músico Adriano Bastos. A iniciativa integra a #NaRedeComDragao, campanha digital para compartilhamento de dicas de conteúdos culturais e programações online nas redes sociais do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Roda de Bamba é um grupo de samba de roda formado por seis amigos de longa data, que tinham uma paixão em comum pelo cancioneiro popular brasileiro, em especial o samba. Percussão, violão 7 cordas, cavaco, bandolim e vocal celebram um repertório de releituras de grandes clássicos do samba, indo do partido alto ao samba de terreiro, tendo como base, nomes como Paulinho da Viola, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Clara Nunes, entre outros.

Cultura em Rede

Assim como o Dragão do Mar, outras instituições ligadas à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará vêm compartilhando conteúdos gratuitos para serem acessados online sobre a arte e cultura cearense, em cinema, literatura, música, artes cênicas, gastronomia, cultura, infância e muito mais. As publicações podem ser acessadas nas redes sociais e no site www.secult.ce.gov.br.

Serviço:

Lançamento de programa inédito com o grupo Roda de Bamba

Data: 16 de maio (sábado)

Horário: 17h

Local: Canal do Dragão no YouTube

(*) Com informações do Governo do Ceará