Fiscalização de pessoas nas ruas será mais rígida em bairros e comunidade de Fortaleza a partir desta sexta-feira

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou nessa quinta-feira que a prefeitura irá fazer uma fiscalização mais rígida dentro de bairros e comunidades da capital. Segundo o gestor municipal, ficou claro que a quebra do isolamento social foi percebida dentro dos bairros e não entre eles.

A medida visa cumprir as determinações do decreto municipal que endurece as ações de combate ao novo coronavírus e começará a valer nesta sexta-feira. Roberto Cláudio afirmou que o monitoramento rígido vai focar nos pequenos comércios informais que existem dentro dos bairros e comunidades, como as feiras livres.

O prefeito destacou também que a população vai poder ajudar na fiscalização por meio de denúncias. Sobre a fiscalização na entrada e saída de Fortaleza, Roberto Cláudio, fez questão de ressaltar que não se trata de uma proibição, mas sim de uma restrição.