Fiscalização presencial obrigatória para entrada de caminhões de carga no Ceará será retomada amanhã

Postos fiscais nas divisas do Ceará terão atendimento presencial retomado integralmente a partir desta quarta-feira, 15. Diante da pandemia do novo coronavírus, as unidades estavam funcionando com quadro reduzido de servidores e flexibilização da jornada desde 21 de março. Servidores do grupo de risco seguem em regime de teletrabalho.

O retorno completo das atividades acontece após o fim do credenciamento automático dos contribuintes. A medida permitia que o registro de documentos fiscais e a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) fossem feitas virtualmente, mediante a captura da placa do veículo.

Com a decisão, todos os caminhões que transportam cargas para o Ceará devem parar nos postos fiscais. No local, serão obrigatórios o uso de máscara e o distanciamento social mínimo de dois metros.