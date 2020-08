Flamengo perde por 1×0 para Atlético-MG no Maracanã

O Flamengo, atual campeão brasileiro, foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0. Com gol contra de Filipe Luís, o Galo venceu o rubro-negro no Maracanã. Na próxima rodada do Brasileirão 2020, o Flamengo encara o Atlético-GO e o Atlético-MG enfrenta o Corinthians.

Jorge Sampaoli apostou em uma formação que nunca havia escalado no Atlético-MG na estreia do Brasileiro 2020. O técnico colocou a equipe com três zagueiros — Igor Rabello, Gabriel e Junior Alonso. A equipe teve boa marcação nos 45 minutos iniciais.

Aos 23 minutos da etapa inicial, Arana cruzou do lado esquerdo e Filipe Luís mandou para dentro do próprio gol. O Flamengo facilitou a entrada de torcedores do clube, que montaram um mosaico no setor central do Maracanã. O grupo se reuniu no sábado e formou um desenho os escudos do Rubro-negro e a taça do Brasileiro. Atrás dos dois gols, faixas e bandeiras também foram colocadas. O sistema de som do Maraca reproduziu cantos da torcida durante os 90 minutos.