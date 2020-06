Flexibilização da quarentena: Fortaleza chega ao menor índice de isolamento desde o primeiro decreto

O primeiro dia de reabertura gradual de atividades durante a pandemia do novo coronavírus teve uma taxa de isolamento de 41% – o menor desde o decreto estadual publicado no dia 19 de março que estabelecia o isolamento social no Ceará.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (12), 50% da população fortalezense se encontrava em isolamento, sendo semelhantes, em ambas as ocasiões, os números relativos ao estado. Em relação ao Brasil, na semana que está em curso, a taxa de isolamento oscilou entre 38 e 39%.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: