FNDE prorroga para 30 de junho os prazos para formalização das inscrições do Fies

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo para a formalização das inscrições Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os estudantes têm até o dia 30 de junho para validar o processo na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino que fará o curso e formalizar o financiamento junto ao agente financeiro.

A medida é válida para as inscrições vencidas até essa segunda-feira, 25 de maio, mesma data de publicação de portaria do FNDE no Diário oficial da União (DOU).

Esses prazos já haviam sido prorrogados anteriormente por 60 dias, a contar da data de divulgação da pré-seleção dos candidatos no final de fevereiro. Agora, os selecionados terão mais tempo para finalizar o processo. A prorrogação garante que os candidatos não sejam prejudicados por conta das medidas implementadas no país para combate à disseminação do coronavírus.

Caso as instituições de ensino não possam receber a documentação fisicamente, a orientação do MEC é que seja disponibilizado um canal para envio dos documentos de forma digital, como um endereço de e-mail ou número de WhatsApp. Para as inscrições ainda não vencidas, os prazos foram estendidos por 30 dias.

*Com informações do MEC