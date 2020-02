Força Nacional chega ao Ceará para reforçar a segurança em meio à paralisação de grupos policiais

Chegaram nesta quinta-feira (20), os primeiros agentes da Força Nacional de Segurança Pública, em Fortaleza. Segundo a assessoria da Força Nacional, os agentes vieram por terra da cidade de Paulista, no interior de Pernambuco. Os agentes já começaram a atuar na cidade na manhã desta quinta. Os agentes chegam para apoiar as forças de segurança estaduais para reforçar a segurança em meio à paralisação de grupos de policiais no Estado.

Uma outra equipe deve chegar de avião no fim da manhã no terminal de cargas do Aeroporto Pinto Martins. A terceira parte do efetivo sairá de Brasília por volta das 15h, também no avião da PF, com previsão de chegada às 17h45.