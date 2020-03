Forças Armadas se preparam para deixar o Ceará; Estado retoma controle da segurança pública

As Forças Armadas iniciam os preparativos para deixar o Estado. O Exército, que encontra-se no Ceará em razão da Garantia de Lei e Ordem (GLO), está em fase de transição do controle operacional da segurança pública para o Governo do Estado. A medida GLO implementada pelo presidente Jair Bolsonaro terá seu vigor encerrado nesta próxima sexta-feira (6).

A saída dos militares do Estado deve acontecer apenas após o decreto do fim da GLO. O retorno a seus locais de origem deve acontecer de forma gradual, de acordo com a disponibilidade de aeronaves para realizar o transporte.

A operação Mandacaru conta com efetivo de 2,5 mil militares de cinco estados, além de 300 viaturas. O objetivo é garantir a preservação da ordem pública e o restabelecimento das condições de normalidade no Estado. Em coletiva no último dia 26, o Exército afirmou que a ação resultou na redução em 35% no número de homicídios desde o dia 21 de fevereiro.