Forças de Segurança deflagram operação contra organização criminosa suspeita de crimes no Sertão Central

O trabalho das Forças de Segurança no combate às organizações criminosas (orcrim) também foi intensificado no interior do Ceará. Na manhã desta quarta-feira (22), uma operação conjunta intitulada de ‘Alpha’ foi deflagrada no Sertão Central. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva contra integrantes de um grupo investigado principalmente por homicídios e tráfico de drogas na região. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Quixadá, que representou pelas prisões contra os partícipes da organização criminosa.

Durante a ação de hoje, também foram empregados também investigadores do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e policiais militares lotados no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os mandados de prisão foram cumpridos contra pessoas apontadas por gerenciarem o cometimento de crimes na região. Todos são investigados por homicídios e por fomentarem o tráfico de substâncias entorpecentes, o comércio ilegal de armas de fogo, a prática de roubos e de receptação, bem como outros crimes.