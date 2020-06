Fortal de 2020 será adiado para o próximo ano

Uma das recomendações diante da pandemia do novo coronavírus é aglomerações sejam evitadas para impedir a transmissão da doença. Nesse cenário, muitos eventos que reúnem multidões tem que ser adiados, como o Fortal. A direção do evento informou, em comunicado na tarde desta quarta-feira (3), que não irá realizar a programação prevista para junho deste ano por conta das medidas de isolamento social dos órgãos de saúde.

Anteriormente programado para ocorrer entre os dias 23 a 26 de julho, o Fortal foi adiado para 22 a 25 de julho de 2021. Conforme comunicado, os foliões que já haviam comprado ingressos do evento vão ser informados por e-mail sobre a reutilização e ressarcimento das entradas.

No instagram, o evento divulgou vídeo com nota sobre a não realização do evento em 2020. Outras informações também podem ser encontradas no site oficial do Fortal. Mesmo com o adiamento da edição, a programação seguirá ativa em todas as plataformas digitais com notícias e novidades.