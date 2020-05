Fortaleza enfrenta, a partir desta sexta, medidas mais rígidas no isolamento social

Desde a meia noite desta sexta-feira (8), diversas ações de fiscalização para conter o avanço do novo coronavírus foram iniciadas em Fortaleza. Barreiras policiais, com funcionamento 24 horas, foram instaladas nas entradas e saídas da capital cearense. As ações de fiscalização com medidas mais restritivas de tráfego e circulação de pessoas foram apresentadas nessa quinta-feira (07).

Como objetivo, o plano de segurança voltado ao combate da proliferação do Covid-19 visa a diminuição da média diária de locomoção de veículos e pessoas em Fortaleza. Pelo menos 124 pontos de grande fluxo de bairros da capital serão fiscalizados diariamente, até o dia 20 de maio – data final do decreto. Policiais militares vão atuar com bastante rigor em praças públicas, feiras e calçadões, entre outros pontos da cidade que costumam ter aglomerações de pessoas.

Durante as abordagens de segurança aos veículos e aos pedestres em ruas e avenidas, os profissionais de segurança pública incluirão as informações coletadas no aplicativo Portal do Comando Avançado (PCA), ferramenta da SSPDS, disponibilizada a todos os profissionais da Pasta e vinculadas. Com o preenchimento de informações sobre abordados, os órgãos de segurança terão controle de pessoas que venham a descumprir as medidas de isolamento.

Para sair de casa, o residente de Fortaleza deve ficar atento para levar documentações. Ao desobedecer a ordem de retornar para casa em saídas não justificadas, a pessoa poderá ser encaminhada a uma delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e ser autuada no artigo 268 do Código Penal Brasileiro (CPB) por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.