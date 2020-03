Fortaleza amplia estações do Bicicletar; até junho devem ser 210

Expansão da mobilidade sustentável, assim, é definido o projeto que agrega as bicicletas compartilhadas, o Bicicletar. O prefeito Roberto Cláudio entregou nesta terça-feira (3), o quarto lote de sete novas estações no Mercado São Sebastião, no Centro. Com a ampliação, a Capital cearense conta com um total de 112 estações. O objetivo é expandir para um total de 210 estações até o final deste semestre. As sete novas estações fazem parte da Fase 1 de expansão, que prevê um total de 35 novas estações na região Oeste da cidade, das quais 25 já foram implantadas desde janeiro.

O projeto do Bicicletar está expandindo o sistema de compartilhamento de bicicletas para novas regiões de Fortaleza, tornando-se o terceiro maior sistema do tipo no Brasil em número de estações, atrás do Rio de Janeiro e São Paulo, e o primeiro em número de estações por habitantes.

Contudo, a promessa para ampliação do projeto se dá desde o ano passado, quando o edital de licitação foi lançado no dia oito de março, a previsão para a implantação das estações era para dezembro de 2019.