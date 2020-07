Fortaleza começa quarta fase de retomada da economia e bares têm horário de funcionamento ampliado

Fortaleza avança para a quarta fase de reabertura econômica e social a partir desta segunda-feira (20), como anunciou o governador Camilo Santanapor meio das redes sociais. Com a decisão, um dos setores beneficiados é o de restaurantes que passa a ter permissão para funcionar até 23h.

Com a entrada na fase 4 do plano de retomada, Fortaleza terá a liberação de organização de cinemas drive in (onde se assiste os filmes dentro dos carros). A informação foi publicado em um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE). Outro detalhe trazido pelo texto é que barracas de praia funcionarão em horário diferente de restaurantes.

Os restaurantes poderão funcionar inclusive em horário noturno, podendo abrir das 6h às 23h, com apenas 50% da capacidade. Já as barracas de praia poderão funcionar apenas das 9h às 16h.

Outras regiões

Enquanto a capital avança na retomada das atividades, os municípios da macrorregião de Fortaleza vão agora para a terceira fase. Já no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, indicadores que apresentaram um leve aumento nos índices de Covid-19 levaram o governo a manterem a fase 1 da retomada. A macrorregião Norte passará para a fase 1.

No Cariri, será mantida a fase de transição da economia, mantendo isolamento social rígido em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Iguatu.

Mesmo com o avanço no retorno das atividades, as escolas e universidades para aulas presenciais, academias, cinemas, bares e eventos ainda não têm permissão para funcionar.