Fortaleza é a 4ª capital do País com maior transparência no enfrentamento do novo coronavírus

O município de Fortaleza é destaque entre as capitais brasileiras com maior grau de transparência nas ações de combate ao Coronavírus, conforme ranking elaborado pela Transparência Internacional (TI) que avaliou, entre diversos quesitos, o acesso pleno, ágil e simples às informações sobre compras emergenciais em relação à Covid-19.

No Brasil, somente cinco capitais conseguiram ficar com avaliação entre ótimo e bom, tendo Fortaleza conquistado o 4º lugar. A Entidade avaliou os portais das 26 capitais, aplicando pontuações de 0 a 100, no qual as mais transparentes foram aquelas cidades que mais se aproximaram da nota máxima. A classificação conceitua a nota em ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

A Transparência Internacional é uma organização não-governamental internacional, presente em mais de 100 países, que tem desenvolvido pesquisa e estudos, além de buscar ferramentas e soluções anticorrupção.

A TI está no Brasil com uma equipe de profissionais brasileiros que atua em colaboração com o Secretariado em Berlim e os demais países onde a organização está presente.