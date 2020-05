Fortaleza é a 4ª capital do País com maior transparência no enfrentamento do novo coronavirus

Fortaleza é destaque entre as capitais brasileiras com maior grau de transparência nas ações de combate ao Coronavírus, conforme ranking elaborado pela Transparência Internacional que avaliou, entre diversos quesitos, o acesso pleno, ágil e simples às informações sobre compras emergenciais em relação à COVID-19.

No Brasil, somente cinco capitais conseguiram ficar com avaliação entre ótimo e bom, tendo Fortaleza conquistado o 4º lugar. A entidade avaliou os portais das 26 capitais, aplicando pontuações de 0 a 100, no qual as mais transparentes foram aquelas cidades que mais se aproximaram da nota máxima. A classificação conceitua a nota em ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. A Prefeitura de Fortaleza, desde o início do enfrentamento à covid-19, tem adotados várias ações para assegurar a transparência dos processos de aquisição e contração de serviços.

O prefeito Roberto Cláudio criou, por exemplo, o comitê de Controle Interno, Transparência e Governança, além da elaboração do hotsite coronavirus.fortaleza e a criação de uma área exclusiva no Portal da Transparência com divulgação dos contratos firmados, processos de aquisição, despesas aplicadas e instituição de uma ouvidoria, permitindo ao cidadão exercer controle social sob a gestão pública municipal.

Para a secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, Luciana Lobo, a transparência também é uma estratégia para se enfrentar o coronavírus.