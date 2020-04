Fortaleza é a segunda capital com maior taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 1 milhão de habitantes

Dentre todas as capitais do país, Fortaleza é a cidade com a segunda maior taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 1 milhão de habitantes. Os dados são do Ministério da Saúde (MS) divulgados nessa terça-feira (14). São 28,5 mortes por 1 milhão de habitantes em Fortaleza.

Só em Fortaleza foram registradas 86 mortes pela doença, de acordo com dados da plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizados até as 18h desta terça-feira (14). Em todo o estado as mortes já ultrapassaram a marca de 100, chegando a 111 nesta terça. Os casos confirmados passam de 2 mil.

Desde esta segunda-feira (13), os coeficientes de incidência e mortalidade da doença passaram a considerar a relação com 1 milhão de habitantes, permanecendo Fortaleza na segunda posição do Brasil em número de mortes, ficando atrás somente de São Paulo, a maior capital do país.Bairros mais afetado