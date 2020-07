Novo Centro de Educação Infantil começa a ser construído e Escola de Tempo Integral será entregue em setembro

As obras da construção de um novo Centro de Educação Infantil (CEI), em Fortaleza, já iniciaram e o local recebeu a visita do prefeito da capital Roberto Cláudio, na manhã desta segunda-feira (27). O gestor municipal também visitou a Escola de Tempo Integral (ETI) Maria do Socorro Alves Carneiro que passa por reformas. Tanto o Centro de Educação quanto a escola estão localizados no bairro Bonsucesso (Regional III).

O novo CEI, localizado na Rua Sousa Carvalho, ocupará o espaço do antigo Campo Society. A estrutura existente está em fase de demolição para, em seguida, serem executadas as etapas de fundação e terraplanagem. Com recursos oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e contrapartida federal, o orçamento total é de R$ 2.303.280,87.

O equipamento terá área total de 1.575 m² e a previsão para o término da obra é de sete meses. Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o modelo de projeto padrão do CEI será o Tipo 2, com seis salas, conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, com capacidade para atender até 188 crianças em dois turnos (matutino e vespertino) ou 94 crianças em período integral.

Já a ETI Maria do Socorro Alves Carneiro recebeu ampliações, com a criação de vestiários com acessibilidade e um novo auditório, além de nova pavimentação externa com piso intertravado, pintura, instalação de gradil e renovação da parte elétrica. As obras custaram em torno de R$ 2.275.180,64 e devem ser finalizadas até o mês de setembro.