Fortaleza perde para Flamengo por 2 a 1 no Maracanã

Fortaleza e Flamengo finalizaram a partida deste sábado (5) com o placar de 2×1, com a vitória do time rubro-negro no Maracanã. O jogo não começou muito bem para o Leão do Pici, que com apenas 5 minutos de partida levou um gol do Flamengo que abriu o placar com o chute de Everton Ribeiro. O chamado Tricolor de Aço buscou acabar com a diferença e aos 13 minutos empatou o jogo com um gol de Juninho.

O 1º tempo terminou com o placar empatado para os dois times, que após o intervalo retornaram ao campo para definir a partida. No 2º tempo o jogo passou por algumas interrupções, uma quando Gabriel Dias e Gérson se envolveram em dividida no campo de ataque do Flamengo e ambos obrigaram o árbitro a interromper o jogo. Outra aconteceu poucos minutos depois, quando Carlinhos caiu no gramado, sentindo dores. O árbitro interrompeu o jogo para que ele fosse atendido.

Próximo aos 45 minutos do 2º tempo, Matheuzinho, do Flamengo, abriu novamente o placar para o time rubro-negro. Mesmo com 4 minutos de acréscimo concedido para os times, o Fortaleza não conseguiu igualar o placar novamente e saiu derrotado do Maracanã. O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (9), para receber a equipe do Sport, no Estádio Castelão.