Fortaleza registra chuvas em vários bairros durante a noite desta segunda-feira

Bairros da capital cearense registraram chuvas durante a noite desta segunda-feira (20). A previsão do tempo, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de condições estáveis de tempo e precipitações passageiras.

Previsão

Além disso, a análise da Funceme apontam para a formação de áreas de instabilidade próximo ao norte do Nordeste pode colaborar para chuvas passageiras nas macrorregiões localizadas no centro-norte do estado até esta terça (21).

Entre hoje e amanhã, as precipitações poderão ocorrer na faixa litorânea, Ibiapaba, no Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. Nesta segunda, os registros poderão ocorrer ao longo dia. Já na terça, os registros deverão acontecer apenas durante a madrugada. Essas precipitações devem variar intensidade entre fraca e moderada, com caráter passageiro.

Na quarta-feira, a previsão da Funceme aponta céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões, ou seja, sem expectativa de precipitações neste momento.