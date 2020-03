Fortaleza registra maior chuva do ano e sofre com alagamentos em vias e casas

Fortaleza registrou a maior chuva de 2020 entre as 7h de sábado (14) e as 7h deste domingo (15), provocando o alagamento de casas, ruas e avenidas. No período, a capital registrou uma precipitação de 132.3 mm, no Posto Messejana, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).