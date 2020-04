Fortaleza registra maior chuva do Ceará entre domingo e esta segunda-feira, diz Funceme

Fortaleza registrou o maior acumulado de chuvas do Ceará entre as 7 horas de domingo (26) e o mesmo horário desta segunda-feira (27), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A capital cearense computou 97,2 milímetros no posto Castelão.

Já o posto Messejana registrou 40 milímetros. A Região Metropolitana recebeu precipitações significativas, segundo a Funceme. São Gonçalo do Amarante teve 69,8 milímetros, Eusébio marcou 67 milímetros, Maranguape anotou 60,2 milímetros e Caucaia teve 53,6 milímetros.

A chuva ocasionou pontos de alagamentos na cidade. Houve registro na Avenida Perimetral, próximo à Rua Coronel Carvalho (Campo do Ferroviário) e Rua Cônsul Gouveia, no Bairro Carlito Pamplona. Como também no cruzamento entre as Avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres. Motoristas tiveram dificuldades para trafegar na Avenida Presidente Castelo Branco, a Perimetral, próximo ao Bairro José Walter. O nível de um lago subiu e invadiu a pista.

(*)com informação da Funceme