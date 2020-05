Fortaleza registra menor tráfego de veículos desde início do isolamento após Lockdown

O volume de tráfego de veículos em Fortaleza atingiu redução de 64% neste final de semana, a maior desde o início do isolamento social, em 20 de março, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O percentual estava na ordem de 52% no sábado anterior, dia 2 de maio. O órgão considera que o lockdown iniciado na Capital na sexta-feira (8) para frear a disseminação da Covid-19 já mostrou efetividade na queda de circulação de veículos.

Apesar do resultado, o superintendente da AMC afirma que na região Oeste da cidade, nas regionais I e V, a redução ainda não chegou ao nível esperado. “Vamos seguir nessas áreas com os bloqueios, onde tem sido muito boa a resposta da população, nas abordagens educativas sobre uso da máscara e a necessidade de permanecer nas residências”, afirma.

A maior redução no trânsito da Capital havia sido no sábado de 28 de março, quando a cidade registrou diminuição de 61%. Contudo, nos sábados seguintes, os valores oscilaram para mais até atingirem seu pior resultado, justamente no dia 2 de maio – refletindo a menor adesão ao isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias.