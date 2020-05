Fortaleza tem 12 Postos de Saúde em funcionamento neste fim de semana

Neste fim de semana (16 e 17/05), 12 Postos de Saúde de Fortaleza seguem prestando serviços de acolhimento para os pacientes com sintomas da Covid-19. O atendimento acontecerá das 8h às 17h e terá como prioridade pessoas com quadros de síndromes gripais.

Os pacientes que forem às Unidades de Atenção Primária contarão com equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), que realizarão todo o acompanhamento e indicarão os possíveis encaminhamentos, de acordo com o quadro sintomático. As Unidades também possuem oxímetros, que auxiliam o diagnóstico precoce de comprometimento pulmonar, além de suportes de oxigênio.

Em relação ao período de isolamento social rígido, estabelecido em decreto municipal, de 08 a ‪20 de maio‬, os Postos de Saúde seguem sendo classificados como serviço essencial e é resguardado o acesso do paciente.