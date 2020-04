Fortaleza tem 98% dos leitos de UTI da rede pública destinados a Covid-19 ocupados

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 98% dos leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Fortaleza. A informação divulgada pelo órgão de saúde na noite desse domingo (26) se refere ao percentual de leitos disponibilizados para pacientes com Covid-19. Em todo o estado, a ocupação chega a 77%, conforme a Sesa.

Houve um acréscimo de 3,5% no número de leitos para coronavírus ocupados na rede pública do Estado em relação à atualização anterior do balanço, realizada na noite do sábado (25). Na capital cearense o percentual permaneceu inalterado (98%). O Ceará registrou recorde de registros de óbitos por Covid-19 nesse domingo: 50 mortes. Ao todo, segundo balanço do fim da tarde, são 376 mortes confirmadas no Estado e 6.260 casos.