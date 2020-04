Fortaleza tem duas ambulâncias do Samu exclusivas para atender a casos da Covid-19

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza, sem caracterização, foram designadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) exclusivamente para o atendimento a pacientes com suspeitas ou confirmações da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, os veículos operam “em situações de impossibilidade de locomoção”.

Atualmente, a Fortaleza dispõe de nove bases descentralizadas do Samu 192, alocadas em toda a cidade. De acordo com a SMS, os profissionais do serviço foram devidamente capacitados para lidar com pacientes suspeitos ou confirmados, seguindo recomendações do Ministério da Saúde (MS) e utilizando material de proteção individual.

Além das duas ambulâncias descaracterizadas, a frota de Fortaleza tem 19 ambulâncias básicas, duas intermediárias, seis avançadas e 10 motolâncias. Ao todo, 338 profissionais atuam no Samu Fortaleza, incluindo 98 socorristas, 81 enfermeiros e 77 médicos.