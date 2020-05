Fortaleza tem tendência de redução em atendimentos suspeitos de Covid-19 em postos de saúde, aponta secretaria

A redução do número de atendimentos diários de pacientes com sintomas de Covid-19 em postos de saúde de Fortaleza aponta para uma possível estabilização da curva de contágio na capital cearense, de acordo com as secretarias da Saúde do estado e do município. O número de suspeitas nos postos diminuiu na segunda quinzena de maio, e a queda deve ser consolidada ao fim do mês, conforme dados da Secretaria da Saúde de Fortaleza. Apesar disso, Fortaleza tem atualmente mais de 20 mil casos de coronavírus. Em todo Ceará, são mais de 37 mil casos confirmados de Covid-19, e outros 46,7 mil em investigação, conforme atualização do Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde.

Conforme levantamento da Secretaria de Saúde o total de atendimentos específicos com sintomas do novo coronavírus cresceu entre os dias 1º de abril e 17 de maio – mas registrou redução sucessiva entre 19 e 21 deste mês. A projeção é de que a quinzena finalize com 17.760 atendimentos deste tipo nos postos, contra 19.181 contabilizados nos primeiros 15 dias de maio. Contudo, os números só cresceram desde a segunda quinzena de abril, quando houve recomendação municipal de que as pessoas procurassem precocemente os postos de saúde em caso de suspeita de Covid-19.