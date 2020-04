Reforço na saúde: Fortaleza terá, nesta quarta, mais 124 leitos nas UPAs

Para reforçar os cuidados com a saúde devido a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza vai ampliar a quantidade de leitos nas Unidades de Pronto Atendimento.

A UPA do Jangurussu, no São Cristovão, terá 40 vagas entregues nesta terça-feira. Ainda hoje, outros 20 leitos também serão entregues na UPA do Bom Jardim.

Já na quarta-feira, serão inaugurados 40 leitos na UPA do Itaperi. Também já foram abertos 20 leitos na UPA do Edson Queiroz e 20 na UPA do Vila Velha. Com isso, são 140 leitos a mais para auxiliar no tratamento da nova doença.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, serão construídos anexos em cinco das seis UPAs municipais para permitir a menor contaminação hospitalar dentro do ambiente das Unidades. O prefeito também divulgou que, nesta semana, a capital deverá receber mais lotes dos kits de exames rápidos.