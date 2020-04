View this post on Instagram

O pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão do presidente Jair Bolsonaro, na noite desta terça-feira (31), ocorreu acompanhado de "panelaço", realizado pela população da capital cearense. O protesto aconteceu no bairro Mucuripe, em Fortaleza, e em outras capitais do país. #panelaco #pronunciamento #politica