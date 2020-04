Moradores de Redenção, na Região do Vale do Acarape, foram surpreendidos, no final da tarde e início da noite deste domingo (26), com uma forte chuva que inundou várias ruas da sede do Municupio.

Chamou atenção dos moradores o grande volume d’água descendo pelas escadarias da Igreja de Santa Rita .

As imagens enviadas ao cearaagora mostram a alagamento de ruas e avenidas da área central, onde estão o Mercado Público e o Hospital Paulo Sarasate.