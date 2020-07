Fórum do Banco do Nordeste debate cenários e tendências pós-pandemia

“Cenários e tendências Pós-pandemia na Região” é o tema central do XXVI Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, que se realizará de segunda-feira, 20, a sexta-feira, 24, com o objetivo de criar ambiente de debates sobre impactos e perspectivas no contexto atual em relação ao desenvolvimento da Região.

O evento conectará especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade – empreendedores, entidades empresariais e comunidade científica, buscando novas ideias e a geração de propostas para minimizar as dificuldades conjunturais e sinalizar rumos e oportunidades para o Nordeste.

O XXVI Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento integra as comemorações dos 68 anos da Instituição, que ocorre neste domingo, 19, e acontecerá pela primeira vez de forma totalmente virtual, devido às recomendações de distanciamento social por conta da pandemia. A veiculação do evento será feita pelo canal do Banco no Youtube (www.youtube.com/bancodonordesteoficial). Quem desejar obter certificação pela participação, a orienta&cce dil;ão é acompanhar o evento pelo aplicativo BNB Eventos, disponível nas lojas Google Play Store e App Store, com prévia inscrição em www.bnb.gov.br/forum-de-desenvolvimento.