O INSS paga na sexta, primeira parcela do 13° salário, 1,2 milhão de segurados no Ceará serão contemplados

Benefício em meio a crise! O governo federal decidiu antecipar o repasse do 13° salário para os segurados da previdência social, a fim de auxiliar os trabalhadores financeiramente no combate aos males causados pela pandemia do coronavírus. Para dar mais detalhes sobre o recebimento da gratificação, o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Francismar Lucena, concedeu entrevista ao Alerta Geral nesta terça-feira (21).

Com a liberação antecipada do benefício, muitos cearenses aposentados e pensionistas já ficam ansiosos para sacar o dinheiro e utilizar da melhor forma para enfrentar os traumas da covid-19. Diante disso, Francismar destaca que o adiantamento irá contemplar 1,2 milhão de segurados do total de 1,5 milhão de beneficiários:

“No estado do Ceará são 1,2 milhão de benefícios que receberão antecipadamente o abono ( de um total de 1,5 milhão de benefícios ativos). O valor do abono será de aproximadamente R$ 725 milhões, somando-se ao que já é pago mensalmente pelo INSS no Ceará (R$ 2,3 bilhões)”

Concessão de benefícios

Aos sábados, no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, muitos ouvintes e internautas enviam suas dúvidas sobre o andamento dos pedidos de concessão da aposentadoria ou de auxílios. Diversas pessoas que protocolaram os pedidos alegam demora no desfecho do processo e no recebimento do benefício. O jornalista Luzenor de Oliveira pergunta qual a situação do órgão diante disso.

“As aposentadoria estão dando resolutividade com uma velocidade muito alta, porque até mesmo os colegas que não trabalhavam em análise de processo, eles também passaram a analisar processos. E nós não temos só processos administrados, nós temos também processos judiciais que precisamos cumprir”, explica o gerente do INSS.

Francismar ainda salienta que, com a crise do coronavírus, todos os servidores estão trabalhando em casa, como home office, recebendo toda estrutura e suporte do órgão para prosseguirem na análise dos processos, a fim de que se supere a alta demanda de processo que vem através da comunicação dos internautas.

“Os processos seguem sendo analisados pelos servidores, com notificações enviadas aos requerentes por e-mail ou celular cadastrado no “Meu INSS”, e pagamento retroativo à data da entrada do pedido. Com as Agências fechadas devido à pandemia, e os servidores trabalhando em casa, espera-se um volume de despacho ainda maior do que o executado habitualmente nas Agências”, afirma Francismar.

Operação Pente Fino

O gerente executivo finaliza destacando o trabalho que o órgão vem fazendo e fala sobre a atual da Operação Pente Fino, ao passo que detalha ações as quais os contribuintes devem fazer para maior êxito nos serviços do INSS:

“A Operação Pente Fino não está convocando para revisão no momento mas o procedimento segue o mesmo: apenas se convocado o segurado agenda Perícia Médica pela Internet ou telefone 135 e apresenta relatórios médicos que comprovem a manutenção de sua incapacidade. Dependendo do tipo de suspensão ( se por desatualização de BPC no CadÚnico por exemplo), o segurado entra na Internet e requer “Reativação de benefício”, anexa documentos e o procedimento será feito pelo INSS à distância”.



Por fim ele lembra que devido à pandemia do Coronavírus, estão suspensos os serviços até julho: bloqueios de pagamento por motivos como prova de vida, falta de CPF, atualização de representante legal, procuração, etc. Todos os serviços estão sendo feitos apenas pela Internet (www.inss.gov.br) ou aplicativo Meu INSS para celular ou telefone 135.