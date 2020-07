Fraude no auxílio emergencial: Caixa inicia desbloqueio de contas nesta sexta-feira

Cearenses beneficiários do auxílio emergencial podem ter sido surpreendidos com o bloqueio da conta digital onde recebem o benefício. Mas a partir desta sexta-feira, a Caixa Econômica inicia o desbloqueio das contas dos trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro e março, conforme o calendário divulgado pela instituição nessa quinta-feira.

Agora os usuários do Caixa Tem, usado no recebimento do auxílio emergencial, que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral poderão realizar o envio de documentos por meio do aplicativo para realizar o desbloqueio em até 24 horas.

No caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os usuários serão informados por meio do aplicativo Caixa Tem para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário escalonado por mês de aniversário. Segundo o banco, o objetivo é evitar filas nas agências e aglomerações.