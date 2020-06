Frota de ônibus aumenta e fiscalização em terminais é ampliada pela Etufor

A partir desta segunda-feira, 70% do total da frota dos coletivos volta a circular pelas ruas de Fortaleza, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Com o aumento da frota, o objetivo é evitar aglomerações durante primeira fase do plano de retomada da economia no Ceará, iniciada nesta semana.

Também nesta semana, começou a reabertura de shoppings, comércios, serviços de contabilidade e de advocacia, com isso é esperado crescimento no fluxo de pessoas e no deslocamento entre os bairros da capital cearense. Apesar da retomada das atividades, o uso de máscara e o distanciamento social seguem sendo obrigatórios.

Em nota, a Etufor não especificou a quantidade de profissionais atuando nos terminais, nem o número de ônibus circulando. A empresa também não aponta se há regra determinando qual deve ser a quantidade máxima de passageiros por lotação.

“A quantidade de ônibus está disponível de acordo com a demanda de usuários que devem respeitar o isolamento social e o escalonamento de horários nas atividades retomadas”, explica a Etufor.

O órgão também acrescenta que, em caso de maiores demandas, podem ser incluídos ônibus extras nas linhas mais sobrecarregadas.