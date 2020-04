Frutas com preços em queda na Ceasa-CE

Apesar do período da pandemia, o mercado agrícola segue abastecido e alguns produtos estão com preços bastante convidativos no entreposto da Ceasa em Maracanaú. É o caso, por exemplo, do abacate que está custando R$ 3,50 o quilo, da banana prata, em plena entressafra e sendo vendida a R$ 2,60 o quilo, a goiaba por R$ 2,40 o quilo, a graviola por R$ 7,00 o quilo e o mamão papaia, custando R$ 4,00 o quilo.

Porém, outros produtos tiveram seus preços elevados, principalmente no setor das hortaliças. A batata doce alcança o valor de R$ 2,00 o quilo, a cebola atinge o maior preço do período com um aumento de 25% e custando R$ 5,00 o quilo, a cebolinha e o coentro se mantém entre R$ 0,50 a R$ 0,60 o pé, a cenoura está custando R$ 4,50 o quilo, a pimenta de cheiro passou a ser vendida por R$ 8,00 o quilo. O feijão também teve impacto no valor devido ao alto consumo do período. O feijão verde continua a R$ 7,00 o quilo, o feijão branco está custando R$ 6,00 o quilo, o feijão preto R$ 5,40 o quilo e o carioquinha está custando R$ 6,60 o quilo.

Outro produto que apresenta elevação no preço é a carne bovina. De acordo com o analista de mercado da Ceasa-CE, Odálio Girão, o produto teve crescimento de 4% no valor devido ao vasto consumo do período.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará