Funceme: Fortaleza, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns têm possibilidade de chuva nesta sexta-feira (17)

O Estado do Ceará segue com com condições de estabilidade, o que favorece o céu mais claro em maior parte do território, segundo análise do cenário meteorológico realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com os meteorologistas da Funceme que indicam possibilidade de precipitações nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, na Jaguaribana e ainda sobre o Sertão Central e Inhamuns no período da noite, estendendo-se pela madrugada de sexta-feira (17). De modo geral, os acumulados deverão ser de intensidade entre fraca e moderada.

Já neste sábado (18), neste momento, as condições apontam para chances de chuva nos litorais de Fortaleza e do Pecém com cobertura variada de nuvens entre madrugada e manhã, principalmente. Já nas demais macrorregiões, tendência de predomínio de céu claro.

(*)com informação da Funceme