Funcionários temporários do INSS começam as atividades a partir da próxima semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contará com 587 trabalhadores temporários a partir de segunda-feira (8), para atendimento exclusivo de na análise de pedidos dos segurados.

Ao todo, são 5.332 servidores contratados para trabalhar por tempo determinado no órgão. Do total de inscritos, foram selecionados 1.969 militares inativos, 1.900 profissionais da carreira do seguro social e 1.461 aposentados das demais áreas do governo.

Os novos servidores vão atuar no INSS, na perícia médica, no Conselho de Recursos da Previdência Social, na subsecretaria dos regimes próprios e no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos.

Devido a pandemia, os temporários que vão iniciar o trabalhado devem atuar internamente, pois as agências do INSS permanecem fechadas até o dia 19 de junho.

A assinatura do contrato de trabalho vai de 1º a 12 de junho, conforme o grupo de aprovação. Quem não assinar na data será considerado desistente.