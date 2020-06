Futebol: Ceará inicia treinos presenciais no centro de treinamento de Porangabuçu

O Ceará anunciou nesta segunda (1), que voltou a fazer treinos presenciais no Centro de Treinamento de Porangabuçu. O retorno acontece após um hiato de 75 dias sem atividades em razão da pandemia no novo coronavírus (covid-19).

Segundo a equipe, as atividades acontecem obedecendo rígidas medidas de segurança propostas em protocolos de saúde.

“O circuito de testes para detecção do coronavírus continua até amanhã, 02/06. Oito atletas participaram das atividades de hoje [segunda]. Em campo, o grupo participou de circuito de trabalhos físicos de aproximadamente uma hora […]. Obedecendo orientações da CBF, o clube trabalha com quadro mínimo de colaboradores. As atividades em campo acontecerão em horários intervalados, reunindo o menor número de atletas por sessão de treinamento. Novos testes serão feitos com o grupo periodicamente. Atletas positivados ficarão inicialmente em isolamento domiciliar de 14 dias, sob supervisão médica”, diz o Vozão em comunicado.

“Os treinos respeitam bastante o protocolo, preservando o distanciamento previsto. Daremos sequência aos testes e encerramos amanhã, à tarde. Só treinam aqueles que já têm resultado dos testes. Os que fizerem os exames hoje já treinam na quarta-feira. Durante essa fase de transição, nosso objetivo é testar todos os atletas, comissão técnica e funcionários”, afirmou o chefe do setor médico do Ceará, doutor Gustavo Pires.