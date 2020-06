Garantia Safra: mais 2.328 agricultores familiares são atendidos pelo programa em junho

Um total de 2.328 agricultores familiares de Acaraú, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibicuitinga, Itapipoca e Paracuru recebem neste mês cinco parcelas do Garantia Safra 2018/2019 de uma única vez. A novidade representa a injeção de R$ 1.978.800 na economia dos municípios cearenses. O pagamento em parcela única integra as ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da Covid-19.

Cada agricultor receberá do governo federal o valor de R$ 850. O valor é disponibilizado para saque através do cartão do Garantia Safra e a data obedece o número final do NIS. O benefício pode ser sacado na Caixa Econômica Federal ou nas agências lotéricas. A portaria da Secretaria de Política Agrícola, publicada na última sexta-feira, encerra o ciclo 2018/2019.

O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Recebem o benefício os agricultores familiares que aderirem ao Garantia Safra nos municípios em que forem verificadas perdas de pelo menos 50% da produção. O programa é coordenado no Estado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário.