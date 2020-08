Gasolina e energia elétrica puxam inflação de 0,56%, a maior para julho desde 2016, aponta IBGE

A inflação de julho, na Regão Metropolitana de Fortaleza, ficou em 0,56%,

influenciada, principalmente, pelos preços da gasolina e da energia elétrica,

os dois itens de maior impacto no mês, e que passaram por reajustes. A taxa

é a maior para um mês de julho desde 2016, quando registrou 0,65%. Em

comparação com o mês anterior, o aumento foi de 0,22 ponto percentual.



Os dados foram divulgados hoje (7) pelo IBGE e compõem o Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No acumulado do ano de 2020, o

indicador é de 1,55%, enquanto nos últimos 12 meses é de 3,38%. Em julho

de 2019, houve deflação de -0,15%.



Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta

em julho. O maior impacto vem da Habitação, que teve alta de 1,69% e

contribuiu com 0,28 p.p. Entre os itens, a energia elétrica foi o que colaborou

com o maior impacto individual (0,16 p.p.) no IPCA do mês, com variação de

5,29%: reajuste de 3,20%, a partir de 1º de julho; em Fortaleza, além dos reajustes,

houve aumento da alíquota de PIS/COFINS.



No grupo de Transporte, com segunda maior variação (0,91%), o item que foi

destaque foi a gasolina, alta de 2,72%, contribuindo para o IPCA do mês com

0,14 p.p.



“A gasolina continua revertendo o movimento que teve nos meses de abril e

maio. Já havia subido em junho e voltou a subir em julho. Além disso, houve

uma queda menos intensa das passagens aéreas em comparação com maio

e junho”, detalha Pedro Kislanov, gerente da pesquisa.

(*)com informação do IBGE