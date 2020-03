Gasolina no Ceará deve ficar até 5% mais barata após reajuste

Nas próximas semanas o preço da gasolina deve cair. Contudo, apesar da redução de 9,5% aplicada pela Petrobras nas refinarias, o preço do combustível no Estado deverá ter uma redução média de até 5%, segundo especialistas e representantes do mercado. No pior dos cenários, a gasolina nos postos cearenses deverá ficar apenas 3% mais barata, segundo especialistas.

Atualmente, o Estado conta com apenas um ponto de tancagem de combustíveis, no Porto do Mucuripe. Além da limitação de estoque, Antônio José Costa apontou que os custos com transporte e a incidência de impostos também afetam a dinâmica de preços dos combustíveis.

