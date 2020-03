Gestão de Bolsonaro diante da crise do coronavírus tem 35% de aprovação e 33% de reprovação, aponta pesquisa

Diante da chega e proliferação do coronavírus no Brasil, a administração do Governo Federal em meio a crise de saúde ganha ênfase. Segundo a pesquisa divulgada pelo Datafolha nessa segunda-feira (23), e publicada no jornal “Folha de São Paulo”, o presidente Jair Bolsonaro tem 35% de aprovação na gestão da crise do coronavírus, enquanto que a aprovação dos governadores foi de 54% e do Ministério da Saúde, 55%.

Para a realização da pesquisa, foram ouvidas 1.558 pessoas por telefone – para evitar o contato com o público -, entre quarta-feira (18) e sexta-feira (20) em todas as regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da avaliação:

Bolsonaro

Ótimo/bom: 35%

Regular: 26%

Ruim/péssimo: 33%

Não sabe: 5%

Ministério da Saúde

Ótimo/bom: 55%

Regular: 31%

Ruim/péssimo: 12%

Não sabe: 2%

Governadores

O Datafolha apontou o percentual de entrevistados que aprovam o desempenho do governador do seu estado:

Média dos entrevistados: 54%

Nordeste: 51%

Sudeste: 52%

Centro-Oeste/Norte: 56%

Sul: 61%