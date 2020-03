Gol vai manter apenas voos nas capitais do Brasil até 3 de maio

Gol Linhas Aéreas vai readequar sua malha aérea a partir do próximo sábado, 28, em razão da crise do novo coronavírus. Até o dia 3 de maio, a companhia manterá as operações apenas nas capitais e suspenderá as rotas regionais e internacionais regulares, podendo fazer voos extras para atender eventuais demandas específicas.

As operações mantidas vão conectar os estados brasileiros a partir do Aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo. A Gol também vai aumentar o tempo limite das conexões, a fim de garantir a ligação entre capitais em até 24 horas. Desde o início da crise, a empresa já reduziu temporariamente 92% das operações domésticas e 100% dos voos internacionais.

Para evitar possíveis restrições nas viagens, a Gol sugere aos clientes com voos agendados de 28 de março a 3 de maio que antecipem suas viagens para esta semana, em qualquer dia e horário, sem nenhuma cobrança de taxa adicional.

Informações podem ser obtidas no site da Gol, nas redes sociais, no aplicativo e pelo telefone da Central de Relacionamento da companhia: 0300 115 2121