Governo do Ceará apresenta Programa Sua Nota Tem Valor

O governador Camilo Santana, juntamente com a titular da Secretaria da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, apresentaram nesta sexta-feira (10) detalhes do Programa Sua Nota Tem Valor. Para o cearense que deseja estar sendo beneficiado com pontos por meio de sua nota fiscal, basta acessar o site do programa ou baixar o aplicativo.

Através do aplicativo, você vai escolher a instituição de sua preferência. Camilo afirma que é importante solicitar a nota fiscal com CPF a cada compra e que com isso, automaticamente a nota fiscal vai para o cadastro do cidadão na Sefaz, gerando um banco pessoal de notas e alimentando o sistema de pontos. Qualquer nota de qualquer estabelecimento tem validade para o programa, destaca a secretária.Agora também o cidadão poderá ganhar.

Para as instituições, é necessário também acessar o site e clicar no quadro de instituições. Depois, conferir os dados, anotar o número da solicitação e verificar os documentos que precisam ser encaminhados. Um colaborador vai receber e analisar a documentação, para em seguida enviar um retorno que confirmará que a solicitação foi realizada com sucesso.

O Programa Sua Nota Tem Valor contemplará instituições de assistência social, da área dos esportes, artes, saúde, cultura, de apoio aos animais e também de cunho educativo.